【權健黑幕．有片】中超版艾巴莫域治　老闆束昱輝三年燒22億

內地權健集團陷入涉嫌宣傳造假和非法傳銷風波，創辦人束昱輝的背景亦惹人關注。 束昱輝除了搞醫療保健產業，亦熱愛足球，三年前收購了一間球會，花費超過20億人民幣在購買球員及人工開支上，更豪言考慮將美斯買入隊。

權健集團發迹後，一直有贊助天津泰達足球隊。但到2015年，權健與泰達有分歧，束昱輝轉而收購了一間中甲球會天津松江，並改名天津權健。

束昱輝入主大開水喉，買人不手軟。前巴西國腳法比安奴、比利時國腳韋素都先後以天價加盟權健，又任用曾經執教巴西國家隊和皇家馬德里等勁旅的盧森堡高、意大利前國腳簡拿華路做教練。現在隊內還有效力過意大利AC米蘭的巴西前鋒柏圖。有內地傳媒估計權健三年內收購球員和人工開支，就花費超過22億元人民幣，束昱輝更說過考慮用21億人民幣去買美斯，難怪有人將他和英超富豪球會車路士老闆艾巴莫域治相比。

錢花了，但權健的成績只是一般，權健於2016年賽季升上中超後仍未染指過冠軍，今屆只排第九，大家都只記得柏圖曾經入波後向內地女星迪麗熱巴示愛的花邊新聞。

成績不好，但束昱輝懂得利用旗下球員來宣傳，他曾經說過旗下的外援球員手掌骨裂，敷了權健的藥膏幾日後就可以比賽。隊內另一位球員王永珀亦曾發微博聲稱受傷後用了權健膏藥，疑似免費幫老闆賣廣告。

（梨視頻）