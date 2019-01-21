中國考察船「雪龍」號南極撞冰山　無人受傷、動力通訊設備正常

官方央視新聞1月21日報道，自然資源部通報，「雪龍」號在執行中國第35次南極考察任務期間，於北京時間1月19日上午10時47分，在阿蒙森海密集冰區航行中，因受濃霧影響與冰山碰撞，碰撞時船速3節，亦即每小時約5.56千米，船艏桅杆及部分舷牆受損，無人受傷。

12月5日無人機拍攝的「雪龍」號極地考察船。（新華社）

自然資源部稱，已及時監測船舶安全情況，檢修受損部位，並在確保安全前提下，制定後續科考作業方案。報道指撞冰山位置座標為南緯69°59.9'，西經94°04.2'，目前「雪龍」船上壓載水艙、油艙、主機及其他船舶動力設備、通訊導航設備運行正常。

雪龍號極地考察船簡稱「雪龍」號（英文名：Xue Long），前身為烏克蘭赫爾松船廠於1993年所建造破冰船，同年中國進口及改造該艘破冰船。

中國近年放眼北極，希望開發當地蘊藏的資源。圖為中國破冰船雪龍號。（VCG）

94年起至今先後31次赴南極

「雪龍」號是中國最大的極地考察船，也是中國唯一能在極地破冰前行的船隻，自1994年首次執行南極科考和物資補給運輸任務，至今已先後31次赴南極，並截至2014年7月已6次赴北極執行科學考察與補給運輸任務，

2018年3月11日，中國第34次南極科考隊身處南極阿蒙森海及附近海域，執行海洋綜合調查任務。他們搭乘「雪龍」號極地考察船，深入西風帶中心海域和氣旋影響區，獲得南極繞極流核心區域全深度斷面觀測數據。