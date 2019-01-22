【孟晚舟被捕】華為：遵所在國法律法規　冀美加政府還其自由

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）消息，美國已經通知加拿大政府，將正式提出引渡華為副董事長孟晚舟的請求。 華為22日當天對此作出回應稱，已注意到相關報道，正密切關注進展。

華為孟晚舟被捕：法院在12月11日批出孟晚舟的保釋申請，其中一項條件是要繳交1000萬加元保釋金，當中包括700萬現金。（視覺中國）

以下是華為回應全文：

「我們已經注意到相關報導，並將密切關注事件進展。

華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。華為希望美國和加拿大政府能早日還孟女士以自由，並相信加拿大和美國的法律體系後續會給出公正的結論。」

外交部：不是普通司法案件

22日，外交部發言人華春瑩高就此表示，任何具有正常判斷力的人都可以看出，孟晚舟案不是普通司法案件，加方任意濫用加美之間的雙邊引渡條約，對中國公民的安全和合法權益構成嚴重侵犯。

華春瑩說，中方敦促加方立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法權益；中方也強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。

被美國控以多項欺詐罪

孟晚舟去年12月1日在溫哥華被捕，之後獲准以1000萬加元（約合5830萬港元）保釋。孟晚舟被美國控以多項欺詐罪，指其違反美國對伊朗出口制裁令，據稱該罪名最高可囚30年。

孟晚舟被捕後，中國先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），此後，涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）又被大連市中級人民法院判處死刑。