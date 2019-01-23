柬埔寨首相洪森訪華會晤習近平　獲中國承諾近6億美元援助

柬埔寨首相洪森周二（22日）表示，中國承諾在2019年至2021年間提供柬埔寨近6億美元（約合港幣47億元）援助。有分析認為，此舉顯示，儘管柬埔寨面臨來自歐盟經濟制裁的威脅，但同中國的關係卻變得更為緊密。

洪森：中國承諾資助柬埔寨近6億美元

據路透社報道，柬埔寨洪森（Hun Sen）周一（21日）起對中國進行為期三天的訪問。洪森21日抵達北京後當天與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。據報，洪森在會談中要求中國對柬埔寨至關重要的紡織業投入更多援助與投資。

洪森翌日（22日）在社交媒體Facebook發聲明稱，中方領導人作出回應，向柬埔寨承諾在2019至2021年提供上述援助，資助柬埔寨5.88億美元。聲明還指出，中國承諾從柬埔寨進口40萬噸大米，並在2023年將雙邊貿易額提高到100億美元，鼓勵更多中國人前往柬埔寨投資。洪森還提到，「習近平主席強調，同其他國家相比，中國同柬埔寨的關係非常特殊。」

中國外交部同一天發布聲明，提到了習近平對洪森表達了希望加強雙邊政治、經濟、安保方面的合作，並強調雙邊要加快「一帶一路」倡議同柬埔寨發展戰略對接。但未提到向柬埔寨提供財政援助的事項。

柬埔寨首相洪森訪華期間出席了中國—柬埔寨商務與投資論壇。（視覺中國）

德媒：中柬關係緊密

據了解，現年66歲、統治柬埔寨逾30年的洪森在去7月大選中勝出，但歐盟對大選結果的可信任度持否定態度，並推出了對柬埔寨出口到歐盟的大米徵稅三年的制裁。

德國之聲（Deutsche Welle）的分析認為，洪森一直以來都得到中國的全力支持。而中國援助柬埔寨此舉顯示，儘管柬埔寨面臨來自歐盟經濟制裁的威脅，但同北京的關係卻變得更為緊密。據悉，中國在柬埔寨推動其「一帶一路」倡議，已經提供了數十億美元的發展援助和貸款。雖然西方國家政府指責中國的「一帶一路」倡議將一些國家拖入債務陷阱，但中國對此予以否認。

（綜合報道）