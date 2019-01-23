【基因改造嬰】美國學者披露賀建奎近況　第2實驗胎恐已逾12周大

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，研究掀起海內外對倫理和醫學的爭議。 據一名熟悉賀建奎的美國學者日前透露，中國第2個身懷「基因編輯」胎兒的婦女，孕期估計目前已至少進入12至14周。

據美國加州史丹佛大學醫生和生物倫理學家賀柏特（William Hurlbut）透露，第2個身懷「基因編輯」胎兒的婦女，孕期估計目前已至少進入12至14周。（法新社/資料圖片）

據法新社報道，賀建奎去年11月宣布，一對能免疫愛滋病的「基因編輯」雙胞胎女嬰已健康誕生，事件引發國際廣泛關注。而賀建奎事後亦曾在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會時表示，可能會有第2胎基因編輯嬰兒出生，不過未提及詳情。

據美國加州史丹佛大學醫生和生物倫理學家賀柏特（William Hurlbut）透露，去年底事件爆發時，第2個基因編輯嬰兒還太小，超音波照不出來。他判斷：「當時應該還沒超過4到6周，因此現在孕期大概已經12至14周了。」

賀建奎在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會時曾表示，可能會有第2胎基因編輯嬰兒出生，不過當時未提及詳情。（資料圖片）

報道指出，賀柏特和賀建奎已經結識約兩年，原本兩人要在香港舉辦的「第2屆人類基因組編輯國際峰會」結束後，前往賀建奎的實驗室，但事發後賀建奎遭到監控，兩人只能透過電話和電子郵件往來，兩人最後一次聯繫是約在一周前。賀柏特指，當時賀建奎當時未有表現出任何壓力或憂慮，並指自己可在校園內自由活動。

據早前報道，廣東省官方「基因編輯嬰兒事件」調查組周一（21日）已宣布，事件屬南方科技大學副教授賀建奎為追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。並表示如涉嫌犯罪將移交公安機關處理。國家主席習近平昨日在中央黨校亦特別提到，要圍繞基因編輯、醫療診斷等領域加快推進立法工作。科技部已暫停賀建奎等的科技活動，南方科技大學也與賀解除合約。