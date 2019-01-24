中國網信辦清理逾9千應用程序　騰訊旗下網站被批低俗遭整改

中國國家互聯網信息辦公室（下簡稱「網信辦」）23日通報稱，網信辦自1月3日啟動網絡生態治理專項行動，截至1月21日，累計清理涉網絡生態問題的有害信息709.7萬餘條，註銷違法違規賬號30.8萬餘個，關閉、取消備案網站733家，清理移動應用程序9382款。 通報顯示，騰訊旗下信息應用程序「天天快報」因傳播低俗庸俗負面有害信息被責令全面整改。

網信辦啟動網絡生態治理專項行動，註銷違法違規賬號30.8萬餘個，清理移動應用程式9382款。（視覺中國）

網信辦的通報稱，近期根據舉報，經調查核實，花瓣網存在嚴重生態問題，天天快報傳播低俗庸俗負面有害信息，破壞網絡生態，社會反響強烈。網信辦按照屬地管理原則，指導浙江、北京等地網信辦約談和依法處置相關網站，責令其進行全面深入整改，切實履行企業主體責任，加強網站生態治理。

資料顯示，天天快報是中國互聯網公司騰訊網旗下的資訊瀏覽網站，是騰訊公司推出的第一個以用戶個人信息，人工智能推薦個性化信息的網站。

據了解，整改期間，天天快報客戶端「推薦」頻道自2019年1月22日18時起暫停更新一周，企鵝號「王星星是吃貨」「觀天下閱然紙上」「愛生活朱鶯」「情感解析齋」註銷並納入黑名單管理。天天快報相關負責人表示，將嚴格落實約談要求，切實履行主體責任，加強網路生態治理，依法辦網。

網信辦此前通報，此次網絡生態治理專項行動為期6個月，劍指淫穢色情、低俗庸俗、暴力血腥、恐怖驚悚、賭博詐騙、網絡謠言、封建迷信、謾罵惡搞、威脅恐嚇、標題黨、仇恨煽動、傳播不良生活方式和不良流行文化等12類「負面有害」信息。

（綜合報道）