【佳士工潮】內地高校左翼學生遭持續打壓　再有聲援學生被帶走

北京大學、中國人民大學再有7名曾經聲援佳士工潮的左翼學生，於周一（21日）先後被帶走，其中4人更為北大馬克思主義學會成員。

張子尉在被帶走前曾成功發布短片指：「為無產階級而奮鬥的人會害怕嗎？無產階級連死都不怕。」（截圖）

張：無產階級連死都不怕，還怕甚麼鎮壓呢？

據佳士建會工人聲援團Twitter發布指，北大學生張子尉、李子怡、馬世澤、孫嘉言、北大畢業生李嘉豪、黃宇及人大學生嚴梓豪，於周一先後被國保帶走。當中，張子尉曾指國保破開其房門後，便在屋裡翻箱倒櫃四處搜查物品，還有一名國保躺在他的床上打遊戲、呼呼大睡。

而張子尉在被帶走前亦曾成功發布一段短片指：「今天已有6名同志被帶走，其中兩人就在他住處的樓下，被塞進車裡高喊報警。現在，黑惡勢力正挨家挨戶搜查他的蹤跡，想要把他帶走」，他又在片中反問：「為無產階級而奮鬥的人會害怕嗎？無產階級連死都不怕，還怕甚麼鎮壓呢？」

內地當局近期持續打壓高校左翼思潮。圖為北大馬會早前遭校方強制改組後，有學生在校園內抗議。（資料圖片）

胡佳：2019年年份特殊

對於當局持續打壓左翼學生，維權人士胡佳認為除了因為他們涉及佳士工潮外，亦因為2019年是比較特殊的年份，今年分別是六四事件30周年、五四運動100周年以及中共建政70周年，在這種背景下這些具有左傾思想的高校學生可能成為不安定因素。他指出：「他們（中國政府）已經是非常時間緊迫了，他們必須在這個學期末尾，把這股火焰壓制下去；趁着春節期間，把這些在校生遣返回家，把他們打散，不能讓他們組織化。」

據早前報道，曾聲援工潮但其後遭當局扣留的聲援團核心成員，包括北京大學畢業生岳昕、中山大學碩士畢業生沈夢雨、北大醫學部畢業生顧佳悅及南京農業大學畢業生鄭永明，被指遭當局拍下「認罪視頻」，4人在片段中承認「做出違法行為」，是「被激進組織洗腦」所致。此外，同樣曾聲援佳士工潮的北京大學馬克思主義學會，早前亦遭到校方強制全面改組，多名學會核心成員被撤換，事件一度引發多名北大學生周五在校內示威。

（中央社/自由亞洲電台）