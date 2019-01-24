【華為孟晚舟被捕】加駐華大使：孟晚舟在引渡聆訊中勝訴機率大

關於中國華為公司副董事長孟晚舟引渡美國一事，加拿大環球新聞（Global News）當地時間23日報道，加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）日前表示，孟晚舟的律師可以從三方面來為她辯護，且該案可能會有三個結局，而他傾向孟晚舟可能在引渡聆訊中勝訴。

美國司法部1月22日表示，華府將繼續向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的請求。（視覺中國）

麥家廉認為，孟晚舟事件可能會有三個結局。

第一是孟晚舟被引渡出境；第二是中美達成協議，中國釋放被關押加拿大公民，赦免死刑囚犯，而作為交換條件，美國放棄對孟晚舟的引渡要求；最後是加拿大法官裁定孟晚舟被釋放。對於上述三個結局，他更傾向于孟晚舟可能在引渡聆訊中勝訴。

麥家廉還認為，孟晚舟的律師可以從三方面來為她辯護，避免引渡到美國。

首先，美國總統特朗普（Donald Trump）之前曾就此案發表了有關政治干預的言論，指美國或許會放棄起訴孟晚舟換取與中國在貿易上達成協議。他認為特朗普的言論已構成很強的理由，顯示此案涉及政治因素，不符合引渡條約。其次，孟晚舟的個案涉及治外法權因素。最後，孟晚舟個案中涉及的美國制裁伊朗行動，而加拿大方面並未參與。

麥家廉認為，這些都是有力的論證，可以給法官做出是否引渡的正確裁決。至於這些過程，加拿大政府都不會參與，完全走法律程式。之後如有必要，司法部長才可能對此進行審議。麥家廉還表示，孟晚舟的引渡聆訊，很可能在3月才開始。就算孟晚舟被美國引渡，期間也可能需時多年，因此孟晚舟可以上訴到最高法院。

麥家廉表示，雖然他和中國官員的關係依然良好，但不足以令中方平息怒火。他認為目前不是時候讓加拿大總理特魯多和中國領導人會面，指出這是加拿大政府的最後手段，並希望可以避免走到這一步。麥家廉稱，自己的職責是呼籲兩國人民不要停止交流，希望兩國間的商業發展能夠繼續順利進行。

對此，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和外長弗裡蘭（Chrystia Freeland）發表聲明稱，他們不能政治介入有關案件。

（綜合報道）