【華為孟晚舟被捕】加拿大駐中國大使：習近平非常憤怒

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）周二（22日）接受中國傳媒訪問，談到華為副董事長孟晚舟被捕事件時，表示中國國家主席習近平對此非常憤怒，又指孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國。不過有關言論就惹來加國前外交官批評。

麥家廉談及孟晚舟事件時說：「我所知道的是習近平對此非常憤怒，因此其他中國官員亦有同樣立場。」他稱不知道原因為何，認為可能是因為華為並不是普通公司，而是中國國家龍頭企業。

麥家廉又指，美國申請引渡孟晚舟到當地審訊，或令她「可能沒好下場」，所以認為她在引渡聆訊時可以利用美國總統特朗普（Donald Trump）的政治介入言論作為抗辯理由。

不過麥家廉的言論就受到加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）批評，指渥太華政府本身就強調有關事件交由司法部門獨立決定，如今麥家廉的意見就有引導法院判決之嫌，因此是非常不恰當，而且亦為加拿大的法治制度帶來倒退。

總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（23日）被問到是否認同麥家廉的立場時，澄清政府從沒介入有關官司，指當局會確保法律會公平運用，當中包括孟晚舟在引渡聆訊提出合法抗辯的權利。

（綜合報道）