【澳洲籍作家楊恆均失蹤】涉危害國家安全　外交部證實已被扣查

華裔澳洲籍作家楊恆均在上周五（18日）從悉尼飛往中國後失蹤，中國外交部發言人華春瑩在今天（24日）證實，楊恆均（原名楊軍）涉嫌從事危害中國國家安全活動，近期已被北京國家安全局依法採取強制措施並進行審查。

華春瑩未有說明楊恆均的具體情況，僅稱目前案件正在依法偵辦，其各項合法權益有得到充分保障，中國事後已向澳洲大使館正式通報。

據此前報道，楊恆均是在上周五（18日）從美國紐約飛抵廣州，原定再轉機前往上海，未料最終只有妻女登機。楊恒均妻子袁瑞娟其後在北京出現，英國傳媒《BBC》稱她應是先把孩子送到上海交予親戚照顧後，再應要求到北京接受問話。

澳洲曾表達關注中國先後以涉及危害中國國家安全活動為由，扣押加拿大前外交官康明凱及商人斯帕弗。（資宗圖片）

楊恆均朋友悉尼科技大學馮崇義認為，澳洲曾表達關注中國先後以涉及危害中國國家安全活動為由，扣押加拿大前外交官康明凱及商人斯帕弗，中國此舉想藉向澳洲、加拿大及美國政府施壓。

現年53歲的楊恒均畢業於上海復旦大學，其後加入中國外交部工作，並曾經調職海南省政府。楊恒均在1992年到香港一間國企工作，回歸後就轉到美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）從事研究工作。楊恒均入籍澳洲後，經常發表批評中國政府的言論，是當地華人社會中的知名時政評論人。值得一提是，今次並非楊恆均第一次「失蹤」，2011年時他亦曾在廣州下落不明，但其事後稱是因為病倒住院，結果「手機沒電」而無法與外界聯繫。

（綜合報道）