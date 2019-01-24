澳洲外交部確認華裔作家楊恆均被中國拘捕

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均上周五（18日）從紐約飛往中國，但後來音訊全無。澳洲外交部周三（23日）確認他已經被中國政府拘留。

澳洲外交貿易部（DFAT）在當地時間周三深夜發聲明，指中國政府通報澳洲駐北京大使館，指楊恆均目前被拘留。澳洲目前正要求中國澄清楊恆均被捕的原因，並尋求派遣使館人員與他見面。澳洲SBS電台消息指坎培拉政府已經與楊恆均的家人及朋友聯絡。

楊恆均上周五（18日）從紐約飛往廣州，但在周六（19日）抵達廣州機場後，未能按計劃與妻子和女兒轉機往上海。《悉尼晨鋒報》引述消息人士指出，楊恆均在排隊時突然被國安人員拘捕。自上周五以來，楊恆均的個人社交媒體帳戶包括微博、微信、Twitter等均沒有更新。

楊恆均出生在中國，曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。他著有致命系列三部曲，包括《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。他亦是一位時事評論家，經常撰寫散文和時評。

楊恆均的朋友、悉尼學者馮崇義透露，曾勸阻楊恆均前往中國，惟後者認為自己過去兩三年內並無做出任何冒犯當局的事，所以相信自己會安全。楊恆均一踏足中國即被捕，《悉尼晨鋒報》認為這顯示他一直在中國當局的名單上，而馮崇義認為，楊恆均被捕或與澳洲政府一直批評中國扣留多名加拿大公民有關。

（澳洲SBS電台）