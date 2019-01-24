【不滿要求離婚】幼稚園門前埋伏割喉殺妻　廣西漢判死今伏法

經最高人民法院核准，廣西柳州中院在周四（24日）上午對兩名死刑判決犯人張朝波及譚明正行刑。 其中犯下故意殺人罪的張朝波不滿妻子要求離婚，遂持刀在幼稚園門口埋伏，待妻子前來接送女兒期間，瘋狂以尖刀狂捅並割喉，致其當場死亡。

張朝波埋伏在幼稚園門前，待妻子前來接送女兒期間，瘋狂以尖刀狂捅並割喉，致其當場死亡。（網上圖片）

現年44歲的張朝波與妻子在2011年6月結婚，在2015年8月因感情糾紛而分居，後者更要求離婚。事發在2016年10月14日下午6時許，不滿要離婚的張朝波事先在雜貨店購買一把不銹鋼尖刀，並用砂紙打磨鋒利，然後就來到當地一間幼稚園門前，等待要來接送女兒的妻子。

張朝波先是與妻子發生爭執，未幾就取出尖刀朝其身上不停捅刺。妻子驚慌逃跑，但仍被追趕上，胸、腹部被連捅數刀，倒地不起。張朝波未有停手，轉而割向妻子頸部。張朝波一度有離開現場，但隨即又再折返，並向妻子頸部猛割致命一刀，致其當場死亡。

張朝波一度離開，其後再折返朝妻子頸部猛割致命一刀。（網上圖片）

最高法經覆核認為，張朝波預謀殺人，事先購買尖刀並打磨鋒利，光天化日之下在公共場所當眾行兇，犯罪後果特別嚴重，手段特別殘忍，罪行極其嚴重，應依法懲處。

另一名死刑判決犯人分手後殺女友父親再分屍

至於犯下故意殺人罪及爆炸罪的35歲男子譚明正，其事前與59歲男子黃X生的女兒相戀，後來黃X生女兒提出分手，並拒絕再與其見面。事發在2016年7月9日上午，譚明正攜帶尖刀到黃X生家中，要求代為致電與其女兒見面。黃X生拒絕，譚明正遷怒於黃X生，拒絕離開。

譚明正犯故意殺人罪及爆炸罪被判處死刑。（網上圖片）

譚明正引爆液態石油氣罐後發生大火，連累27歲的妓女吸入過量一氧化碳中毒死亡。（網上圖片）

及至下午4時許，譚明正趁黃X生不備，持尖刀猛砍及捅刺其頭部、腰腹部，殺人後更用尖刀及電動砂輪機將其肢解。當晚10時許，譚明正外出並帶回一名27歲女子，在黃X生家中嫖妓。黃X生家屬發現黃X生失聯，於翌日晚上7時許報警求助。但當譚明正發現警方及黃X生家屬在門外後，就持刀自傷並點燃液態石油氣罐，引發爆炸和火災，結果導致妓女因吸入過量一氧化碳中毒死亡。

（綜合報道）