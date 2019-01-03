姦殺11名女性最小僅8歲　中國「開膛手」高承勇判死今伏法

轟動一時的「白銀連環殺人案」兇手高承勇，經最高人民法院核准後，在周四（3日）上午被執行死刑。 高承勇被指控於1988年5月至2002年2月間，先後在甘肅白銀、內蒙古包頭市犯下多宗搶劫、故意殺人、強姦、侮辱屍體等罪行，共導致11名女性受害人死亡，年齡最小的更只有8歲。

其中一名受害人。（資料圖片）

高承勇被捕時的情況。（資料圖片）

據此前官方通報，高承勇以謀取錢財、強姦婦女、滿足變態心理為目的，在甘肅省白銀市、內蒙古自治區包頭市採取尾隨女性、入室作案等方式，實施故意殺人、強姦、搶劫及侮辱屍體犯罪，共致使11名女性被害人死亡。

檢方指高承勇用事先準備的彈簧刀、繩子、布兜等工具殺害11名無辜女性，並以暴力手段強姦婦女、劫取財物、侮辱及故意毀壞屍體，造成嚴重後果。

警方根據目擊者描述合成的疑犯畫像。（資料圖片）

從高承勇首次犯案至落網，全案橫跨長達28年。警方的調查工作一直無突破性進展，直至2015年3月重新偵查期間，通過DNA-Y染色體檢驗並通過數據庫比對，意外發現白銀市有一名因行賄罪在押的高姓男子，其DNA-Y染色體特徵值與疑犯類似。高承勇在2016年8月26日被捕，並供認曾犯下的全部罪行，擾亂多年的「白銀連環殺人案」終告破。

（綜合報道）