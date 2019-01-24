【雄安新區】官方：嚴禁大規模開發商業房地產　嚴防炒地炒房

官方新華視點 1月24日消息，中共中央及國務院於24日對外發布《關於支持河北雄安新區全面深化改革和擴大開放的指導意見》，重申「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，據此推動雄安新區居民實現住有所居，其中個人產權住房以「共有產權房」為主。嚴禁大規模開發商業房地產，嚴控周邊房價，嚴加防範炒地炒房投機行為。 內地「共有產權房」意指地方政府讓渡部份土地出讓收益，然後將物業低價配售給合資格家庭。中低收入家庭購房時，可按個人與政府的出資比例，共同擁有房屋產權。。

習近平時隔近兩年，日前再到河北雄安新區考察調研。（新華視點）

《意見》指，為激發雄安新區經濟發展內生動力，支持雄安新區吸引北京創新型、高成長科技企業，並為加強創新能力建設和科技成果轉化，引導現有在京科研機構和創新平台有序遷往雄安新區。

該文件又指示，為推進現代教育醫療體系建設，支持雄安新區引進京津及國內外優質教育資源，並支持在京醫院通過整體搬遷、辦分院、聯合辦醫等多種方式向雄安新區疏解轉移，推進執業醫師多機構備案，實現醫療人才在北京與雄安新區之間無障礙流動。

個人產權住房以共有產權房為主

《意見》重申「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位，建立多主體供應、多管道保障、租購並舉的住房制度，個人產權住房以共有產權房為主。嚴禁大規模開發商業房地產，嚴控周邊房價，嚴加防範炒地炒房投機行為。

雄安新區將創新投融資機制，吸引各類社會主體參與雄安新區住房開發建設，並支援發行房地產投資信託基金（REITs）等房地產金融創新產品。當局亦支持在雄安新區設立「住宅政策性金融機構」，探討住房公積金制度改革。