退役軍人事務部召開首次慰問大會　官方贈送「節日慰問金」

內地退役軍人事務部周三（23日）召開軍隊離退休幹部慰問大會。這亦是退役軍人事務部成立後，首次慰問移交政府安置的軍隊離退休幹部。

據北京日報報道，這場大會是由退役軍人事務部、中共中央軍委政治工作部、北京市政府在北京合辦，與會官員向北京市的軍隊離退休幹部代表贈送「節日慰問金」。

澎湃新聞報道提到，在退役軍人事務部成立前數年，每年年初民政部也會與中央軍委政治工作部、北京市政府在北京舉辦慰問活動。退役軍人事務部副部長、中央軍委政治工作部主任助理方永祥在會上表示，今後要堅持把「軍休政治建設」擺在首位，堅持改進移交安置和服務保障措施辦法，堅持破解難點問題，堅持發揮軍休幹部積極作用。

北京市副市長盧彥則說，2018年北京市共接收安置軍隊離退休幹部1800餘人，累計接收安置軍隊離退休幹部6萬餘人，均佔全國總量近1/5。

2018年3月，十三屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准成立退役軍人事務部。（網上圖片）

近年來，內地頻頻發生共軍老兵上訪抗議退伍後安置不公事件，且規模不小，引起外界關切，也令官方警惕。為此，藉由2018年3月通過實施的「關於國務院機構改革方案的決定」，國務院正式成立「退役軍人事務部」，納入原屬民政部、人社部及中央軍委政治工作部、後勤保障部的相關職責。

（綜合報道）