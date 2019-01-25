【中國漫遊】《南周》前記者批百度已死　百度副總裁：問心無愧

《南周》前記者方可成在網絡發文，指控在百度搜尋資料時，搜尋器首頁顯示的網站，都是百度的自家產品，包括百家號、百度百科等等。方可成認為百度的行為令社會普遍被導向劣質訊息，令民智受損。 百度副總裁就表示自己問心無愧，官方的解釋亦指百家號的網站只佔搜尋結果不到10%。

《南方周末》前記者方可成日前寫了一篇〈搜索引擎百度已死〉的網路文章，在內地網上瘋傳並引發關注。作者在文中提到近半年利用百度，無論是搜尋政治、熱門時事﹐還是生活資訊或個人喜好，頭幾頁大部份搜尋結果都是百度自家產品，包括百家號、百度百科、百度貼吧等，其中最頻繁出現的是百家號。

百家號發布的文章是由網民自己編寫，可信度存疑。方可成就舉例了一篇「美國中情局向拉登家族道歉兼賠償」的文章，但其實這篇文是由外國一個專門創作諷刺性假新聞的網站所寫，有人就信以為真並翻譯成中文。

方可成認為百度搜索的資訊不完整，一來是微信、淘寶等平台的資訊不向百度開放，二來是百度自甘墮落，只想做好營銷，將網絡流量全帶去自家的產品。他又用水來比喻，指百度把用戶都引到它自開的水廠去，而這個水廠裏其實充斥着劣質水，「一個社會普遍飲用劣質水的話，人們的健康狀況就會變得很差；而如果一個社會普遍被導向劣質訊息，人們的腦子會壞掉。」

面對指控，百度副總裁沈抖回應批評，表示自己問心無愧。官方亦發聲明回應指，百家號內容佔整體搜尋結果的比率少於10%，並表明沒有通過程式在搜尋引擎中推高百家號內容的排名。

（綜合報道）