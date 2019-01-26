【有片】廣州機場啟用全國首條自助智能安檢通道　10秒完成查驗

因應農曆新年前客流高峰，廣州白雲機場啟用全國首條自助智能安檢通道，能在10秒內查驗旅客身份及機票信息，比起人工查驗節省一半時間。預計使用智能通道後，每天可應對旅客人數將增加2至3成。

廣州機場啟用內地首條「自助智能安檢通道」，可在10秒內完成資料比對。（中新網）

據了解，該通道是位於白雲機場T1客運大樓3樓出發廳安檢B區的9號通道，採用人臉識別、人包對應、毫米波安全門等新技術，全程自助智能，通道內還配備了「重新過檢機器人」。雖然上述新技術在不少機場均有所應用，但這是首次將這些技術融合在一個系統內，是內地民航真正意義上的安全全流程自助通道。

旅客持登機證（包括電子登機證）和身份證就可順利通過前後兩個自助閘機，系統自動比對旅客的身份信息和票務信息，總計在10秒內完成，比起人工查驗要節省一半時間。通過閘機後，旅客仍需將隨身物品放入籃筐內接受X光機檢查，電腦、iPad、流動充電器等物品亦需單獨取出。

隨後，旅客可通過毫米波安全門，儀器將自動掃瞄判別旅客全身上下有否異物，若沒有，旅客可快速通過；若有，儀器屏幕上將標出該物品大概位置，安檢員再進行有針對性的複檢。隨身行李中如有疑似違規物品，將被系統自動分流至開包枱，安檢員進行開包檢查，取出相關物品後再進行複檢。

據悉，這條通道是白雲機場開展旅客差異化安檢模式的最新成果，意味著內地民航安檢將進入新階段。

（金羊網）