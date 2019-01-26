【華為孟晚舟被捕】加拿大駐華大使：美若放棄引渡孟晚舟是好事

據加拿大多倫多星報（Toronto Star）報道，加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）周五（25日）表示，如果美方放棄向加方提出引渡華為副董事長孟晚舟的要求，對加方而言會是好事。

麥家廉還表示，如果中美就事件達成協議，內容必須包括釋放被中國指危害國家安全而拘捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。麥家廉指，將優先處理為這兩名加拿大公民尋求獲釋的事項。他目前獲准每月探視兩人一次，看到兩人身體健康，可以經常做運動及練瑜伽。

加拿大駐華大使麥家廉稱，將尋求被中國拘留的康明凱及邁克爾獲釋為優先處理的事項。（資料圖片）

報道指，加拿大總理辦公室對麥家廉此番言論未予置評。總理特魯多(Justin Trudeau) 的前外交政策顧問帕里斯(Roland Paris)則表示，加拿大人不應該成為談判的籌碼，而中國也不應以拘留加拿大人作為外交手段。他還表示，加方在履行引渡條約上付出代價，美國必須支持加拿大。

麥家廉早前表示，孟晚舟有很強的抗辯理據，可駁回美國的引渡要求，言論被批評政治干預。他其後發表聲明承認失言，強調孟晚舟案不涉及政治干預，自己在案件的引渡程式上也沒有任何角色。

（多倫多星報）