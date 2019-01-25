【華為孟晚舟被捕】傳杜魯多曾聯絡特朗普　要求營救兩名加國公民

華為副董事長孟晚舟2018年12月1日在加拿大被捕，中國政府之後拘留至少兩名加拿大公民。外界關心美國政府何時會向加拿大政府正式要求引渡孟晚舟。 《多倫多星報》周四（24日）引述消息人士指出，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾就此直接聯絡美國總統特朗普，尋求美方幫助營救這兩名加國公民。

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留後，中國政府先後拘留至少兩名加拿大公民，他們分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人托德（Spavor Michael Peter Todd）。美國總統特朗普2018年12月11日表示，會在有助與中國達成貿易協議的情況下，介入司法部針對孟晚舟案的調查。

《多倫多星報》周四（24日）引述一名不願透露姓名的加拿大高級官員指，杜魯多曾直接聯絡特朗普就事件交涉。杜魯多當時向特朗普表明，若華府利用引渡孟晚舟作為中美貿易談判籌碼，美方必須確保兩名加國公民獲釋。

消息人士指，美方同意二人應該獲釋，但無明確承認孟晚舟是中美貿易戰的籌碼。加國亦未清楚有關的政治介入言論，是特朗普確有此意，或只是試圖嚇怕中國。

事實上，加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）周二（22日）曾提到，中美以釋放雙名加國公民作交換條件其實不無可能。加拿大國內不少聲音批評他的言論不恰當，要求杜魯多將他撤換。

麥家廉周四（24日）就出位言論撲火，澄清只是一時失言。杜魯多亦表明拒絕撤換麥家廉，認為這無助兩名加國公民獲釋。