【男公關奢華慶生】涉事白馬會所被查封　高帥「男模」日薪達1萬

近日內地網上流傳，上海白馬會所有男公關獲「富婆」餽贈貴重禮物以慶祝28歲生日，價值以百萬元（人民幣．下同）計，引起公眾關注。 事件曝光後，白馬會所疑似為免惹上麻煩，在官方微博刪除大量貼文。不過有內媒於1月26日引述公安消息，指白馬會所「已經沖掉了」，「已經抓掉了」。

內地《北京青年報》26日報道，上海市靜安分局南京西路派出所回應查詢，透露公安昨天（25日）已「依法處理」位於旺旺大廈的白馬會所：「白馬會所昨天已經沖掉了，昨天已經被抓掉了。」旺旺大廈的工作人員亦證實消息，指該會所現已停止營業。

《北青報》又引述自稱是白馬會所前員工的消息人士，指網傳的「過生日事件」屬實。

網上流傳據稱是涉事的男公關。（微博）

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一次過補齊1歲到28歲生日

上海著名女性娛樂場所「白馬會所」日前被爆料，稱有一名男公關舉行派對，慶祝28歲生日，其間獲「富婆」贈送包括Audi豪車及28萬元現金在內的生日禮物。

爆料網民指，「富婆」一共送給該名男公關28份生日禮物，一次過補齊從1歲到28歲，每份禮物上都有寫明是第幾歲的禮物。其中28歲的生日禮物就是總值28萬元的現金，以及象徵愛情一輩子的純金杯，至於27歲的生日禮物就是一輛Audi豪車。

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不少人月入高達8萬元

白馬會所位於上海靜安區，據傳小費至少要1000元，會所內的男公關身高都1.8米或以上，且外形靚仔、有型、陽光，其中不少人月入高達8萬元。

目前疑似白馬會所官網仍可供瀏覽，官方介紹該會所原名「完美空間」，「被譽為亞洲時尚女性的伊甸園」。據其2018年10月所載「招聘男模」廣告所示，入職要求為身高180cm以上，「五官要特別帥」，「穿著時尚有品位（味）」，每一班日薪1000至10000元不等，小費更「上不封頂」，每日結算。

該則招聘廣告亦注明「訂房價目表」：小房間（6至8人）最低消費是3770元；大房間（8至10人）最低消費是7700元；VIP大房間最低消費是15700元。