崔天凱：有人在中美間挑動新冷戰　望美國人能更好地了解真實中國

中國駐美國大使崔天凱近日接受傳媒《中美聚焦網》訪問，就中美關係等議題發表看法。 崔天凱表示，中美關係要不斷擴大共同利益，並將雙邊關係建立在共同利益基礎之上，有人在中美間挑動「新冷戰」，要對此要保持警惕；他又表示，一些人試圖「妖魔化」中國，希望美國人能更好地了解真實中國。

崔天凱直言，有人在中美間挑動「新冷戰」。（資料圖片）

崔天凱在訪問中回顧中美建交40周年，稱世界和中美兩國都在向著好的一面變化，都從中美建交40年中獲益良多；又說在科技領域，美國仍是世界上最領先的國家，中國還需向美國和其他國家學習，「我們想要的不是取代其他國家，而是通過合作更多造福人類。」

崔天凱指出，中國沒有人打算入侵其他國家，或在別國搞所謂政權更迭、將政治制度和意識形態強加於人，「中國沒有這樣的計劃，不會有人做這樣的事。」他批評有些人有意在中美之間挑動「新冷戰」，對此要保持警惕。但同時，中美之間的共同利益顯然也非常廣泛，如果中美兩國能真正聚焦巨大的共同利益和相互需求，「怎麼作選擇就非常清楚了，那就是要合作而不是搞『新冷戰』。」

重申中美貿易戰兩敗俱傷 須盡快找到解決方案

對於中美貿易戰，崔天凱稱中美兩國是世界最大的兩個經濟體，打貿易戰只會兩敗俱傷，並殃及世界。貿易戰影響已經在兩國乃至世界範圍內有所顯現，需要加快工作節奏，盡快通過磋商找到務實、有效和互利的解決方案。

崔天凱希望美國人能更好地了解真實的中國，而不是「某些美國媒體報道中、或一些所謂戰略家筆下的中國，那不是真實的中國」。他說，一些人試圖「妖魔化」中國，所描繪的和強加給美國人民的「中國形象」不符合實際。

崔天凱強調，中國人民有權追求更美好的生活，這一權利是不可剝奪的。中國將堅持走和平發展道路，中國人民將繼續為實現更美好的生活而努力奮鬥。同時，中國發展不以犧牲別國利益為代價，恰恰相反，中國發展將為全球經濟增長、世界和平穩定做出更大貢獻。他又指，國際關係是建立在共同利益基礎上的，中美關係也是如此。因此，雙方要不斷擴大共同利益，並將雙邊關係建立在共同利益基礎之上。

（中美聚焦網）