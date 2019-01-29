【澳門回歸】適逢20周年紀念　港媒：習近平將出席慶典

廣東第十三屆人大二次會議周一（28日）在廣州開幕，據港媒《明報》報道，副省長、公安廳長李春生在會上透露，國家主席習近平將在12月赴澳門出席回歸20周年慶典。

圖為澳門城市風光。（VCG）

據報道，習近平是專程到澳門參加回歸慶祝活動，屆時會發表重要講話。至於保安工作方面，李春生時保安指揮中心將會設於在珠海淇澳島、今年10月竣工的「粵港澳大灣區警察交流中心」。

對於該「粵港澳大灣區警察交流中心」，李春生形容其「建築很有特色，很經典，三面環海，在淇澳島突出的部位，270度海景，非常好的地理位置」。李春生表示，交流中心將有最先進的指揮設施，過往由於制度、技術、法律不同等各方面的制約，廣東很難與港澳警方精準對接指揮體系，如今就能夠實現精準的指揮。

報道又引述李春生提到今年是「政治大年」，除新中國成立70周年和澳門回歸20周年外，「還有一系列事件，都是20年、30年、10年」。李春生指，廣東省委已專門召開省委書記專題會議，聽取今年面臨的各種風險，特別是政治安全方面，並制定八個專項整治計劃，包括有「打擊危害政治安全的非法活動」、「清除意識形態噪音雜音」等。

（明報）

李春生指今年是中國的「政治大年」。（視覺中國）

也因此，李春生認為：「往往逢重大活動、重要年份、重要工作節點，西方敵對勢力和國內一些……就不說了……和西方敵對勢力遙相呼應，不管明的還是暗的，總是要製造出一些事端，為我們和平穩定的發展製造一些難題，這都成了一個規律性的了。國內的敵對勢力，早早都已經把今年作為他們實施妄圖推翻我們制度，作為一個重要的年份、重要的節點，每一個年份節點他們都制定一些行動綱領和計劃。」

所以，李春生稱，接下來廣東省會專門招開省委書記專題會議，聽取會面臨到的各種風險，以確保維護國家政治、社會主義和黨中央的安全。

（綜合報道）