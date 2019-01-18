香港順豐拒運十字架到澳門　「集團決定」總經理立刻引咎辭職

本月16日，有宗教團體義工團成員打算把一張心意卡及一個小十字架透過順豐速運寄到澳門，但順豐職員在檢查包裹後，指該十字架是「宗教物品」，順豐不能代寄而引起客戶不滿，及後順豐承認做法不當。 事隔數日後，順豐今日（18日）再度認衰，聲稱因疏於培訓工作人員，造成前線員工執行過度，矯枉過正，「集團決定」香港順豐總經理立刻引咎辭職，同時會盡快針對調查結果，檢討現時管理機制出現的問題並作完善，杜絕類似事件再次發生。

順豐今日（18日）宣布，香港順豐總經理立刻引咎辭職，同時會檢討現時管理機制出現的問題。（資料圖片）

香港順豐：管理層未能充分理解法例依據

聲明又指，經調查後香港順豐位於九龍土瓜灣的營業點於2019年1月16日上午接到一位客戶查詢，希望將在活動中蒐集到的自製小禮物寄送到澳門，工作人員目測該物件屬於宗教物品，即錯誤判斷為禁寄品，表示拒絕收件。

順豐又指，調查後發現，香港順豐服務範圍內確實存在類似問題，按法律要求，集團在每個服務地區的收寄標準都必須符合目的地海關法律，但香港順豐管理層未能充分理解上述法例依據，疏於培訓工作人員，造成前線員工執行過度，矯枉過正。

順豐指對事件所涉當事人和受到困擾的社會各界人士，表示深切的歉意，亦非常感謝公眾媒體對集團的監督。

本月16日，有宗教團體義工團成員打算把一張心意卡及一個小十字架透過順豐速運寄到澳門，但順豐職員在檢查包裹後，指該十字架是「宗教物品」，順豐不能代寄。有關團體負責人接受訪問時表示，對該做法感到「無理、無可能咁做審查」，上週有教友打算郵寄十字架到台中也同樣被拒，直言「宜家得個嬲字」，也不會再光顧順豐速運。