加司法部接獲美引渡孟晚舟要求　中方再度回應事件：立即放人

加拿大媒體報道，加拿大司法部當地時間周一（28日）晚上已接獲美國引渡孟晚舟正式要求。 另外，中國外交部發言人耿爽今天（29日）主持召開例行記者會，再次回應美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟一事。耿爽稱，中方再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令及正式引渡要求，同時敦促加方立即釋放孟晚舟女士。

中國外交部發言人耿爽在29日召開例行記者會再度回應美國引渡孟晚舟。（資料圖片）

耿爽表示，今天（29日）上午已經就此回應。關於美方向加方正式提出引渡孟晚舟的請求，中方已在第一時間向美加提出嚴正交涉。中方對美方不顧中方嚴正交涉，執意向加方提出引渡要求表示強烈不滿和堅決反對，再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令及正式引渡要求。同時敦促加方認真對待中方嚴正立場，立即釋放孟晚舟女士並切實保障她的合法、正當權益，不要為美火中取栗。

另外據《加拿大廣播公司》(CBC)報道，加拿大司法部於當地時間周一(28日)晚上證實，該部官員已接獲美國司法部正式要求，引渡華為副董事長孟晚舟到美國，就其涉違反美國對伊朗制裁法規受審。

據報道，美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）周一（28日）聯合宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

華為稍早前發表聲明回應，對美方指控感到非常失望，否認公司、子公司或附屬機構，違反起訴書中所指的各項罪名，也不知曉孟晚舟有任何不當行為，相信美國法院最終會得出相同的結論。

（綜合報道）