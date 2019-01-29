【新疆再教育營】外交部證歐盟官員1月訪當地：有助增進客觀了解

新疆「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」）近期廣受國際社會關注。繼上月12國駐華使節應邀訪問新疆以及本月初外媒被允許參觀營地後，有報道指，歐盟官員本月在中方監督下到訪新疆三日。 中國外交部今日（29日）證實此事，並稱這有助增進他們對新疆情況的客觀了解。

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歐盟官員：中國精心策劃這次訪問

美國之音（Voice of America）29日引用法新社報道稱，一個由3人組成的歐盟小組「在中國政府同意和協助下」，於1月11至13日訪問了新疆烏魯木齊和喀什兩市，這是新疆「再教育營」引發爭議以來，中國政府首次同意國際機構訪問新疆。

報道稱，在訪問期間，這些官員在「監督下」進入清真寺、一所伊斯蘭教學機構和一個有爭議的「職業教育和培訓中心」等地。法新社援引歐盟官員的話說，訪問新疆的官員感到中國當局精心策劃了這次訪問，試圖給他們留下好印象。比如，他們參觀的一所學校油漆一新，監控攝像頭看起來已被拆除，與他們交談之人所說的話感覺也是「照稿讀」。

這位歐盟官員說：「儘管這些參觀地點都是中國當局精心挑選的，以支持中國的官方說法，但此次訪問提供了有益的見解，補充了其他信息來源(包括聯合國機構和國際媒體等報告)。這些消息來源中，有許多提供了令人信服的、相互一致的證據，證明新疆存在重大的、系統性的侵犯人權行為。」

中方：訪問有助增進對新疆的客觀了解

在北京，外交部發言人耿爽29日在例行記者會確定，有歐盟官員近期訪問新疆，相信有助增進他們對新疆情況的客觀了解，特別是中方根據自身國情，在反極端主義和反恐怖主義方面的實踐。耿爽強調，在當前複雜的國際形勢下，中歐應該加強戰略溝通協作，尊重彼此核心利益。

據《新華社》報道，12國駐華使節上月底亦曾應邀訪問新疆。（新華社）

報道稱，有批評人士指責此類職業教育和培訓中心旨在大規模關押新疆穆斯林並對他們進行強制性的政治教育，但中國政府表示，這些機構是在幫助被極端主義吸引的人們遠離恐怖主義，並讓他們重新融入社會。

中國早前也曾安排12個非西方國家的外交官和少部分媒體訪問新疆。聯合國人權事務辦公室也在尋求訪問新疆，以核實有關「再教育營」的報道。中國官方也曾表示，聯合國官員可以來新疆，條件是他們不干涉中國內政。

（綜合報道）