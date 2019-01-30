【權健黑幕】國家市監總局建立專項機制　要求9省市同步加強調查

國家市場監管總局今日（30日）在記者會上披露「權健事件」調查過程，表示已要求北京、河北等9個省市市場監管部門，同步加強對權健有關問題的調查。

權健始創人兼董事長束昱輝等16名疑犯被檢察機關批准逮捕。（網絡圖片）

國家市場監管總局價格監督檢查和反不正當競爭局局長燕軍表示，權健事件出現後，總局建立專項工作機制，對天津市市場監管工作進行指導和督導，要求天津市場監管部門每日報送情況。

同時，總局明確要求權健公司開展直銷經營的北京、河北等9個省市市場監管部門同步加強對有關問題的調查。2018年12月31日，總局會同國家藥監局派出7個司局、10名工作人員赴天津實地督導。根據督導情況，建議對權健公司在違法廣告、傳銷等方面可能涉嫌刑事犯罪的行為，由公安機關介入偵查。當晚，天津市決定由公安機關立案調查。

權健始創人兼董事長束昱輝等16人被批准逮捕

去年12月，內地著名醫學知識分享網站「丁香醫生」的一篇文章將天津權健推入輿論的風口浪尖。文章以3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，使用權健的抗癌產品，導致病情惡化，最終不幸離世。

天津警方今年1月1日起，對權健公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。目前包括權健始創人兼董事長束昱輝在內等16名疑犯，已被檢察機關批准逮捕。