【宮鬥劇有罪】停播《延禧》《如懿傳》　內媒：各間衞視已接通知

《北京日報》的一篇評論文章力數5大「罪狀」，令風靡全國的宮鬥劇自此遇冷，正在熱播的《延禧攻略》及《如懿傳》隨即被腰斬。 據《每日經濟新聞》報道，經向江蘇衞視、浙江衞視及東方衞視查詢後，「宮鬥劇確實正在陸續撤出衞視螢幕」，各間衞視都已接獲上級通知，宮鬥劇從此下架。

報道指，東方衛視在周一（28日）下午時段原本仍在播放第72集的《如懿傳》，距離大結局還有15集。但翌日同樣時段，《如懿傳》已被換成時裝職場劇《幕後之王》；《延禧攻略》亦遇到相當的命運。據浙江衞視的節目表顯示，周二（29日）上午11時原本要播放的《延禧攻略》，但直播時卻已被替換為處景喜劇《愛情公寓》。與此同時，山東衞視應在同日晚上10時播出的《延禧攻略》，亦被換成了《歡樂頌》。

東方衞視已停播《如懿傳》。（每日經濟新聞）

報道提到，宮鬥劇乃至古裝劇命途多舛並非首次，廣電總局在2013年曾出台《衞視綜合頻道電視劇播出調控管理辦法》，表明「衞視綜合頻道黃金時段每月和年度播出的古裝劇總集數，不得超過當月和當年黃金時段所有播出劇目總集數的15%，原則上不得接檔、連續排播兩部古裝劇」。

報道認為自從《甄嬛傳》爆紅後，古裝劇的「戲路」開始愈走愈窄，如今更僅剩宮鬥和玄幻兩大類型。（視覺中國）

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報道認為，古裝劇雖然是電視劇的重要題材，但隨着2011年的《甄嬛傳》爆紅後，古裝劇的「戲路」開始愈走愈窄，如今更僅剩宮鬥和玄幻兩大類型，同化情況非常嚴重。事實上，2004年香港電視台TVB推出的《金枝慾孽》可謂是宮鬥劇的「開山鼻祖」，「近十多年來，古裝宮鬥劇呈現的大都為後宮女人的爭鬥沉浮，換湯不換藥，有的宮鬥劇甚至為了商業利益完全不顧歷史真相，迎合觀眾喜好改變劇情」。

（每日經濟新聞）