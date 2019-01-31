國家網信辦：加強網絡短視頻正能量建設　繼續整治「三俗」內容

據中國網信網周三（30日）消息，國家網信辦上周四（24日）召開座談會，交流網絡短視頻正能量內容建設經驗。 會上指出，將加強網絡短視頻正能量建設、規範傳播秩序，並將繼續整治「三俗」內容，維護良好網絡生態，營造正能量充沛的「新主流」空間。

國家網信辦上周四（24日）召開座談會，交流網絡短視頻正能量內容建設經驗。（中國網信網）

會議聽取了《人民日報》等中央主要新聞單位、中央重點新聞網站和主要商業短視頻平台在短視頻正能量內容建設方面的成功經驗、典型案例以及2019年工作設想。中央網信辦副主任劉烈宏主持會議並講話。

會議指出，經過近半年的共同努力，網絡短視頻正能量內容建設取得了階段性成果，網絡短視頻「三俗」問題得到有效遏制，正能量內容的規模和質量得以大幅提升，網絡短視頻行業生態得到明顯改觀。

會議強調，網絡短視頻正能量建設是一項系統性、複雜性、長期性的工作，正能量建設有待加強，傳播秩序仍需規範。各單位要精心設置議題，提高正能量內容的吸引力、感染力、影響力；要多措並舉，強化正能量優質內容生產供給；要突出效果導向，不斷提高網絡傳播實效性；要繼續深入推進網絡短視頻整治行動，維護良好網絡生態，營造正能量充沛的「新主流」空間，用健康、優質的精品內容滋養人、鼓舞人、塑造人。

會議要求，各單位要總結前期我辦組織的「我愛你中國」「我和我的祖國」等主題宣傳活動取得的成功經驗，並在此基礎上，做好春節期間的正能量主題宣傳活動，為即將到來的傳統佳節營造良好節日氛圍。

（中國網信網）