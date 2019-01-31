習近平與卡塔爾元首舉行雙邊會談　共同見證簽署合作文件

卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆周四（31日）訪華，與國家主席習近平在人民大會堂舉行雙邊會談。兩國元首一致同意深化中卡戰略夥伴關係，會談後又共同見證雙邊合作文件簽署。

習近平表示，自2014年中卡宣布建立戰略夥伴關係，並就發展雙邊關係達成重要共識後，很高興看到共識得到落實，為人民帶來實在的好處。

習近平強調，中方願同卡方加強溝通，深化政治互信，支持卡塔爾自主探索符合本國國情的發展道路。習近平希望中卡雙方要進一步對接發展戰略，共同建設「一帶一路」；就國際反恐反極端思潮加強交流、分享經驗，開展合作；進一步密切人文交流，推動旅遊、文化、體育和媒體合作，特別是共同辦好2022年的北京冬奧及卡塔爾世界盃。

習近平與塔米姆在人民大會堂舉行雙邊會談。（央視截圖）

習近平又提到，區域合作和海灣穩定是地區繁榮的重要基礎，中方支持通過政治外交手段妥善解決分歧和矛盾，恢復波斯灣阿拉伯國家間的團結和睦。中方願繼續發揮建設性作用。

塔米姆先向習近平和中國人民致以誠摯新年問候，他強調卡塔爾是最早響應「一帶一路」倡議的國家之一，期待同中方在能源、投資、科技、基礎設施建設等廣泛領域展開合作。塔米姆又表示，中國企業在卡塔爾的表現值得稱道，歡迎中國企業赴卡塔爾投資興業，卡方亦會致力於增進同中方在文化、旅遊、新聞的交流，並加強溝通協調，深化反恐和反極端主義合作。

（新華社）