【中美貿易戰】貿易談判結束　新華社：中國將有力度地擴大進口

中美新一輪貿易談判結束，據官媒《新華社》報道，中美雙方「取得重要階段性進展」，並明確下一步磋商的時間表和路線圖。

報道指，中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團，與美國貿易代表萊特希澤率領的美方代表團，在美國首都華盛頓舉行中美新一輪貿易談判，討論內容包括有貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、實施機制等共同關心的議題及中方關切的問題，並形容是「坦誠、具體、建設性」的討論。

劉鶴率團前往華盛頓與美國舉行新一輪貿易談判。（美聯社）

報道強調中美雙方都高度重視知識產權保護和技術轉讓問題，同意進一步加強合作，「創造公平競爭的市場環境符合中國改革開放大方向，中方將積極回應美方關切」。

雙方同意將採取有效措施推動中美貿易平衡化發展，中方將「有力度地擴大」美國農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，「以滿足中國經濟高質量發展和人民美好生活需要」。

報道又指雙方就中方具體關切問題進行交流，美方將認真回應中方關切。雙方並一致認為，建立有效的雙向實施機制十分重要，有助於確保協商一致的各項舉措落地見效，已就實施機制的框架和基本要點達成了原則共識，將繼續細化。

（新華社）