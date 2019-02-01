美國：3月1日「硬性期限」　協議能否達成　還看2月底「習特會」

中美一連兩日高級別貿易談判周四（1月31日）在華府結束，會後白宮發表聲明，指兩國進行有成效的談判，但強調還有許多工作要做，並指總統特朗普重申3月1日是雙方達成協議的「硬性截止期限」（hard deadline），如沒有取得令人滿意的結果，美國將會如期調升中國貨進口關稅稅率。

談判涉及七大範疇

白宮在聲明中說，美方讚賞中方團隊在會議期間展現出的準備功夫和專業精神，形容談判「激烈而富有成效」。

聲明指出，會上談及七大範疇，包括強迫技術轉讓、知識產權、貿易壁壘、網絡盜竊、補貼政策、取消關稅及貨幣政策。此外，雙方亦討論減少美國對華貿易逆差。白宮強調，其中關鍵議題是關於中方購買美國農產品和製造業商品等。

白宮在聲明後段指，美國特別關注在結構性問題和減少赤字方面取得中方的承諾。白宮又說，雙方仍有很多工作要進行，除非在3月1日限期前取得令人滿意的結果，否則美國將會如期對中國商品調升關稅。

中美貿易談判：中美團隊在華府展開兩日磋商，白宮形容談判「激烈而富有成效」。圖為1月30日第一日會議，有指美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）首先發聲，緩和尷尬氣氛。（路透社）

2月底習特會「終極談判」

中國國務院副總理劉鶴與團隊周三（30日）抵達華盛頓，同日與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）等磋商 ，有指會面開首時氣氛尷尬，最終由萊特希澤首先發聲打破沉默，展開對話。

談判內容受到高度關注，特朗普周四（31日）在Twitter發文，形容雙方談判進展良好。他還說短期內將再與中國國家主席習近平會面，並在長期及更棘手的問題上取得共識後，才會有最終協議。《華爾街日報》報道指，兩人會談有望2月底在海南省舉行。

特朗普隨後再發文指，期望中國不單止開放金融服務業市場，還要開放製造業、農業和其他行業市場，並言不能接受欠缺這些條件的協議。

特朗普同日在白宮會見劉鶴，並接獲習近平的信件。習近平在信中表示期望在90日「休戰期」內會面，並在期限前達成協議。

中美貿易談判：特朗普與一眾美國高官1月31日在白宮會見中國國務院副總理。特朗普接獲中國國家主席習近平的信件，邀請在在90日貿易「休戰期」內會面，以達成協議。（路透社）

結構性改革仍是阻礙

隨着會議結束，陸續有更多有關談判內容傳出。白宮在聲明中提及，中方增購美國商品是其中關鍵議題。路透社引述白宮官員指，雖然雙方未有達成協議，但劉鶴承諾中方會購買多500萬噸美國大豆。特朗普對此表示欣賞。

兩日談判儘管拉近了雙方分歧，但美國商會（U.S. Chamber of Commerce）透露，雙方在中國經濟結構性問題上仍然拉鋸。中方在會上未有提出任何方案，以消除美國對中方強制技術轉讓、工業補貼政策等問題的憂慮。

特朗普表明這是一份大協議，必須由中美首腦兩人最後談妥。惟事前已有多份美媒報道指，無跡象顯示中方打算同意美方要求的深層次經濟結構改革。究竟這場終極「老大」會談能否有助打破僵局，仍然有待觀望。

（綜合報道）