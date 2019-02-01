【中美貿易戰】劉鶴會後晤特朗普　新華社：雙方盼盡早達成協議

中美一連兩日的貿易談判當地時間31日已在華盛頓結束，中國國務院副總理劉鶴會後與美國總統特朗普會面。 據中國官媒《新華社》報道兩人會面情況時指，劉鶴會上轉達了中國國家主席習近平的口信指，盼雙方本著相互尊重、合作共贏的態度，繼續相向而行、加緊磋商，爭取盡早達成對雙方都有利的協議。

中美貿易談判結束後，中國國務院副總理劉鶴會後與美國總統特朗普會面。 （美聯社）

劉鶴亦表示，本輪磋商期間，雙方圍繞貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、雙向實施機制等議題，以及中方關切問題進行了建設性的交流，並取得重要的階段性進展，為下一階段磋商奠定了基礎。雙方將繼續保持溝通，爭取在尊重、平等互利的基礎上，達成符合兩國和兩國人民利益的經貿協議。

特朗普回應指，十分珍視與習近平的良好關係，在他們兩人共同引領下，美中關係堅強有力，不斷向前發展。他又指，本輪美中經貿磋商取得重大進展，希望雙方盡早達成一個偉大協議。

據美媒早前報道劉鶴與特朗普會面的情況時指，習近平在口信中表示，期望在90日「休戰期」內與特朗普會面，在期限前達成協議，並已安排購入美國農產品，希望與特朗普保持聯絡。特朗普則表示，對北京願意購入美國商品表示欣賞，而雙方在知識產權和科技方面亦取得進展，但不代表達成協議。