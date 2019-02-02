【出動Peppa Pig】多國駐華大使拍片賀豬年　網民讚英國有創意

幾天後就正式踏入農曆豬年，近日多個國家駐中國使領館和在華國際機構在中國社交媒體上發布影片和圖片，向中國民眾表達春節的祝福。 其中英國駐華使館推出與「Peppa Pig」一起在北上廣等城市拜年的特色版本，而美國和俄羅斯大使就選擇展示毛筆書法，以中文拜年。

英國駐華使館應「豬年」推出「Peppa Pig一家逛中國」的拜年影片。（中新網影片截圖）

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英國：Peppa Pig一家逛中國

英國駐華使館應「豬年」推出「Peppa Pig一家逛中國」的拜年影片，由廣州、武漢、重慶、上海的總領事和北京的駐華大使根據地方特色，用當地方言向大家傳達祝福。其中有廣州的「飲茶」、重慶的「酸辣粉」、北京「冰糖葫蘆」、「剪紙」等等。

美國：寫福字 包餃子

而在美國的拜年影片中，駐華大使及妻子用毛筆寫下「福」字並一起包餃子，又在影片中大談中美關係。他說，今年紀念美中雙邊關係40周年，如特朗普總統向習近平主席的周年賀詞中提到的，美中的關係實現了在1979年時難以想像的發展；美國希望在接下來的四十年，也能與中國有建設性的關係。

俄羅斯：秀毛筆字介紹漢字文化

俄羅斯駐華大使在配有中國傳統樂曲的影片中發表春節賀詞，他認為「豬與家庭的富裕富足聯繫在一起」，並用毛筆拆解了「豬」字變成「家」字，最後還親筆寫了「豬大家新春快樂」的揮春，傳達美好祝願。

此外，還有印度駐華大使和法國駐華大使分別在影片中介紹了印中和法中的友好交流事跡，丹麥使館則發布了一張「豬漫畫」慶賀新年。

影片推出後，網民對各國駐華大使的拜年祝福也有不同的反饋：

「英國大使粵語說的好好。」 「英國真的又喜慶又有創意誒，誠意滿滿。」 「俄國不愧是中國的好朋友，拜年還把中國文化研究和傳播了一下。」 「印度還順道拉一波旅遊。」 「法國大使這是祝春節快樂還是演講啊。」

（中新社/ETtoday）