【農曆新年】中法建交55周年　法推「豬年」郵票共襄盛舉

中法建交邁入55周年之際，中國國家主席習近平昨（27）與法國總統馬克龍互致賀電，期許雙邊關係在新一年有更大發展。 值得關注的是，法國郵政宣布，將以「歲次戊戌（豬年）」為題，製作一套「豬年」特別郵票及相關集郵品，且印有中文「中國春節豬年」字樣，並於本月28日發售。

法國豬年紀念郵票的設計，是由法籍華裔畫家陳江洪製作。（人民網）

為慶祝中國農曆新年，法國郵政公司已在巴黎發行兩枚中國農曆豬年生肖紀念郵票。而這兩枚郵票將從28日起透過法國郵局及法國郵政公司網站等途徑正式發售。

據了解，法國今年發行的兩枚豬年生肖郵票面值，分別為0.88歐元（約合7.83港幣）和1.3歐元（約合11.57港幣），而總發行量分別為40萬張和20萬張。

中國駐法國大使翟雋在發行儀式上致辭時表示，郵票是方寸之間的情感傳遞，更是中法文化交流的重要紐帶。中法郵政部門長期保持良好合作關係，感謝法國郵政為中法關係發展做出的積極貢獻。

法國郵正推出豬年的郵票。（法國郵政）

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法國郵政公司總裁菲利普·瓦爾則指出，法國已連續10多年發行中國生肖郵票，兩國郵政部門將在良好合作的基礎上，繼續為促進兩國友好關係做出努力。

事實上，除了法國郵政之外，加拿大、美國的郵政公司，甚至聯合國（U.N.）紛紛的在近期推出中國農曆「豬年」的特別郵票，以彰顯全球，甚至各國文化的多樣性。