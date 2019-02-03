習近平春節前夕北京衛戍區慰問官兵　強調堅決維護中央權威

解放軍報北京2月2日消息，新春佳節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平前往北京衛戍區，慰問部隊官兵，向全體解放軍指戰員、武警部隊官兵、民兵預備役人員致以新春祝福。 習近平還接見了衛戍區主要部隊幹部並發表講話，指出要確保部隊堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決聽從黨中央和中央軍委指揮。

習近平視察國旗中隊。（網絡圖片）

2日上午，習近平先後前往故宮端門東朝房的國旗中隊、支援保障大隊警衛勤務一中隊視察情況，和官兵交談並致以新春祝福。

此後，他又前往衛戍區，了解了部隊警衛執勤情況，並通過視頻系統看望慰問官兵。習近平還察看了北京老幹部活動中心建設運行情況，要他強調，老幹部是黨和國家的寶貴財富，要把老幹部照顧好、服務好、保障好，並向廣大老幹部祝福新春。

此後，習近平接見了衛戍區機關全體幹部、所屬部隊師以上幹部和建制團主官。

支援保障大隊警衛勤務一中隊戰士向習近平贈送其書寫的「福」字。（網絡圖片）

隨後，習近平聽取衛戍區工作彙報並發表重要講話。

他強調，北京衛戍區駐守京畿、護衛中樞，是黨中央和中央軍委直接掌握的一支重要力量，要貫徹新時代黨的強軍思想，聚焦備戰打仗，提高警衛能力，努力開創衛戍區建設新局面，始終做黨和人民完全可以信賴的部隊。要鑄忠誠，堅持從思想上政治上建設和掌握部隊，確保部隊堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決聽從黨中央和中央軍委指揮。

他要求，部隊要盡職責，堅持依法行動，嚴守政策紀律，做好警衛執勤工作，做好反恐維穩、應急處突等工作，確保警衛目標絕對安全、萬無一失，確保首都安全穩定。

他還指，部隊要抓從嚴，發揚自我革命精神，推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，實現部隊風氣根本好轉。

（解放軍報）