北京、河南兩政協原副主席涉受賄被開除黨籍　移送檢察機關審查

中央紀委國家監委今日（3日）公布，將北京市政協原黨組副書記、副主席李士祥，及河南省政協原黨組副書記、副主席靳綏東開除黨籍，移送檢察機關審查起訴。

北京市政協原黨組副書記、副主席李士祥。（網上圖片）

中央紀委國家監委表示，日前，對北京市政協原黨組副書記、副主席李士祥嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。經查，李士祥把黨和人民賦予的權力變為謀私的工具，通過為私營企業主謀取巨額利益，直接或通過其近親屬非法從中獲利；利用職務便利在職務晉升和職工錄用等方面違規為他人謀取利益，非法收受他人財物；不按規定報告個人有關事項，收受禮品、禮金；為求得仕途順利，搞迷信活動。

中央紀委國家監委稱，李士祥嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。按規定取消其享受的待遇；終止其北京市第12次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

河南省政協原黨組副書記、副主席靳綏東。（網上圖片）

靳綏東曾在安陽殷墟博物館門前的大石碑題詞。（網上圖片）

靳綏東被指「高價出售本人書法作品」

中央紀委國家監委表示，河南省政協原黨組副書記、副主席靳綏東理想信念喪失，毫無黨性原則，將公權力淪為謀取個人私利的工具，甘於被「圍獵」，大肆收錢斂財；為掩蓋其嚴重違紀違法問題，與特定關係人串供，對抗組織審查；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，長期利用職務便利為他人職務晉升、工作調動和錄用提供幫助並收受財物，破壞黨的選人用人制度；收受禮金，利用職權和職務影響，向私營企業主借車供其家屬長期無償使用、高價出售本人書法作品；道德敗壞，搞權色、錢色交易。

中央紀委國家監委按規定取消其享受的待遇；終止其河南省第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

據了解，靳綏東曾是中國書法家協會會員，河南省及安陽市書法家協會名譽主席，也曾在安陽殷墟博物館門前的大石碑題詞，但目前碑上文字已被磨走。