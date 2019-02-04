教廷報刊：中梵達成主教任命協議前　梵蒂岡已接納7位中國主教

教廷報刊《羅馬觀察報》報道說，教宗方濟各與中國去年9月22日簽署一項關於主教任命的協議前，已接納7位中國主教。

報道指，教宗方濟各已「經過大量的反思和祈禱之後」以「寬仁之精神將無教宗任命而被祝聖的7位中國主教接納到教會」中。（資料圖片）

報道指，在去年9月梵蒂岡與中國達成歷史性的主教任命臨時協議前，教宗方濟各已「經過大量的反思和祈禱之後」以「寬仁之精神將無教宗任命而被祝聖的7位中國主教接納到教會」中。

報道稱，教宗方濟各邀請所有7位主教重申其對基督及教會的完全依附，並提醒他們，作為中國人，對民事當局應該表示尊重與忠誠，但作為主教，則被召忠於福音，按照耶穌親自教導的: 「凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主。」

在此之前，梵蒂岡對沒有經過其同意的情況下由中共任命的主教採取「革除教門」的處罰。據信那7位無教宗任命而被祝聖的中國主教，先前就曾受到如此處罰。

中梵去年9月達成主教任命臨時協議

早前報道，中梵在去年9月22日歷史性達成主教任命的臨時協議。雙方都無公布協議內容，但教廷表示，會承認中方過去任命的8名主教，當中一人已去世。方濟各又解釋道，協議讓中梵就任命主教的人選進行對話，強調主教最終任命是由教廷及教宗作出決定，而非中國。

值得一提的是，河南省南陽教區原地下主教靳祿崗，早前獲中國政府承認公開就職，但他的職位變成教區助理主教。中國官方天主教會1月30日說，靳祿崗助理主教在就職儀式中宣誓稱，「要堅持我國天主教中國化方向」。