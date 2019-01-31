【中梵協議】南陽教區地下主教雖獲官方正名　但被降職為助理主教

中梵去年達成主教任命臨時協議後，近日再有地下主教被降級為官方助理主教。河南省天主教南陽教區靳祿崗助理主教就職典禮昨日（30日）舉行，靳祿崗助理主教一職亦被中國官方承認，但靳祿崗其實早在2010年已被教廷承認為該教區的正權主教，但當時不被中國官方承認。

南陽教區地下正權主教靳祿崗（左）被降級為官方助理主教，輔助教區官方正權主教朱寶玉（右）。（亞洲新聞）

據天主教媒體《亞洲新聞》報道，靳祿崗助理主教就職典禮由山東周村教區楊永強主教主禮，他同時亦為中國官方的中國主教團副主席。報道引述消息指，現場「一切進展順利」，教堂周圍則保安嚴密，參加者不得攜帶手機或手提包進入聖堂，所有進堂者被檢查。據一位修女指，儀式「幾乎在沉默中進行」。

官方聲明指，靳祿崗助理主教將幫助98歲的朱寶玉正權主教帶領教區信眾「遵守國家憲法、維護國家統一和社會安定團結、愛國愛教、堅持中國天主教中國化方向，為全面建成小康社會、讓中原更加出彩貢獻力量」。對於中梵簽署主教任命臨時協議，靳祿崗曾表示歡迎：「就是說政府承認教宗。我們可以在與教宗完全結合在一起的情況下向前。」

據悉，教廷在1995年曾對朱寶玉進行祝聖，讓他成為南陽教區的地下正權主教，其後他於2010年向教廷提出請辭，時任教區地下助理主教的靳祿崗當時被教廷承認為教區正權主教。不過，中國官方當時就轉而承認已提請辭的朱寶玉為「官方」主教，讓當時教區同時出現兩位主教，靳祿崗與朱寶玉均曾經獲教廷祝聖，但只有朱寶玉其後獲中國官方承認。