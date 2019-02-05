【華為風波】彭博：涉竊美企國防用鑽石玻璃機密　FBI設局調查

據美國《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）報道，美國司法部上周一（1月28日）宣布起訴華為及孟晚舟等被告的同時，聯邦調查局（FBI）在加州聖地牙哥突襲搜查了華為的實驗室，調查該公司是否意圖竊盜初創半導體企業Akhan的鑽石玻璃技術。

報道指FBI與該間玻璃公司合作設下圈套，以調查華為涉嫌竊密的行為。（美聯社）

總部在伊利諾伊州的初創公司Akhan周一（2月4日）發聲明指出，公司最近參與了一項聯邦調查行動，調查華為疑似竊取知識產權的行為。聲明說，華為從該公司訂購含有專利技術的玻璃屏幕樣品，但未依協議完璧歸還樣品，而是破壞樣品，進行未經協議授權的測試，樣本還在未經授權的情況下運到中國。

據悉，Akhan公司研發的「Miraj鑽石玻璃」可用於生產手機等電子產品的屏幕。公司說，這種玻璃的強度是目前行業領先玻璃產品的6倍，防刮性更高達10倍。

《彭博商業周刊》在報道中透露，Akhan公司2017年懷疑華為試圖竊取其玻璃專利技術之後，就聯絡FBI並配合其調查工作。公司向FBI提供了與一位華為代表的往來電郵和短訊，並在FBI要求下重新與這名代表建立聯繫，並錄下有關通話。華為代表在新通話中稱，希望繼續與Akhan公司磋商，並提議在今年1月的拉斯維加斯電子消費展期間面談。

圖為指控華為竊取鑽石玻璃機密的美國新創企業Akhan。（網上圖片）

FBI突襲華為實驗室搜查

Akhan公司高層按FBI的要求帶著秘密錄影器材赴約，在一個漢堡店與華為代表及其美國同事見面，並錄製了會面現場情況。華為代表當時說，對樣品為何會受損不知情，並否認違反美國的國際武器貿易條例。報道稱，Akhan公司研發的玻璃中含有能應用於國防設備製造的鑽石，屬於美國的出口管制材料。

報道說，這項調查與孟晚舟案無關美國，但對孟晚舟發出起訴書當日（1月28日），FBI突襲華為位於聖地牙哥的實驗室，這亦是Akhan公司寄送樣品的收件地址。

FBI的這項調查目前還沒有結論。彭博的報道認為，如果找到華為竊取美國企業知識產權的證據，將為特朗普政府試圖阻止華為在美國及盟國銷售5G設備提供支持。

(Bloomberg/VOA)