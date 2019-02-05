除夕夜內地70城市空氣達重度及以上污染　受燃放煙花爆竹等影響

生態環境部消息指，除夕夜至初一期間（4日下午7時至5日上午6時）中國城市空氣質量總體良好，但受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響，部分城市出現空氣重污染。

除夕夜，全國338個地級及以上城市中，有70個城市空氣質量達到「重度」及以上污染級別，其中11個城市達到「嚴重污染」級別。（視覺中國）

生態環境部相關負責人介紹，除夕至初一期間，全國338個地級及以上城市中，有70個城市空氣質量達到「重度」及以上污染級別，其中11個城市達到「嚴重污染」級別，煙花爆竹燃放對城市空氣質量影響明顯。

若按區域劃分，京津冀及周邊地區城市中，天津市、石家莊市等14個城市為重度污染，濟寧市、濮陽市2個城市為中度污染，北京市、安陽市等8個城市為輕度污染。長三角地區中，亳州市為嚴重污染，安慶市、池州市等5個城市為重度污染，六安市、徐州市等10個城市為中度污染。汾渭平原中，咸陽市、運城市等4個城市為重度污染，西安市為中度污染，晉中市、洛陽市等4個城市為輕度污染。

空氣質量總體有好轉

生態環境部相關負責人表示，受煙花爆竹燃放影響，全國338個城市徐夕夜PM2.5小時濃度快速升高。今日凌晨2時，338個城市PM2.5小時平均濃度達到139微克/立方米，全國共有116個城市達到重度及以上污染。

但由於今年各地普遍加強煙花爆竹禁放限放措施，今年新春期間全國城市空氣質量同比普遍好轉。全國338個城市的PM2.5最大小時平均濃度較去年同期下降14.2%，較前三年平均下降31.9%；峰值污染期間全國重污染城市數量較去年新春減少12個，較前三年平均減少了53個。

（澎湃新聞）