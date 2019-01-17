【空氣污染】PM10及臭氧濃度連升三年　西面污染物濃度較東面為高

環保署上周公布去年本港空氣質素，發現臭氧年均濃度連續三年上升，至每立方米52微克，二氧化氮濃度亦超標約一倍。 環保團體健康空氣行動進一步分析本港空氣污染情況，發現路邊空氣污染指標二氧化氮的水平仍然高於香港標準兩倍，可吸入懸浮粒子（PM10）及臭氧過去三年濃度均呈上升趨勢，又發現本港西面地區的空氣污染物平均濃度較東面為高。

健康空氣行動表示，去年整體空氣質素無太大改善。（健康空氣行動提供）

目前政府只建議收緊可吸入微細懸浮粒子PM2.5及二氧化硫標準。健康空氣行動認為，政府選擇收緊預期在2025年大致達標的兩種污染物，但拒絕收緊排放濃度持續上升的PM10及臭氧的空氣質素指標，是估計有關污染物在2025年將會超出新收緊水平，擔心超標才未作修改，但做法未能有效保障公眾健康。

組織又指，在計算2025年香港預測的空氣質素時，政府只量化「加強推動巴士路線重組的地區宣傳」的減排成效，其餘13項短期陸路運輸改善空氣質素措施，以及其他中、長期更有效的陸路運輸改善空氣質素措施，均未有被量化成效及計算在估算中，估計2025年空氣質素改善幅度被大幅低估。

2025年香港預測的二氧化氮水平分佈圖 (黑色為明日大嶼預計填海地區、橙/粉紅色為空氣污染超標地區)。（健康空氣行動提供）

環團擔心政府強行通過基建 犧牲公眾健康

根據政府檢討文件發佈的2025年空氣質素預測，顯示空氣污染高度集中在大嶼山以東、青衣以南、香港島以西的交椅洲海域，整幅海域的二氧化氮（NO2）水平，於2025年將會超出現時的香港空氣質素指標，面積完全覆蓋「明日大嶼」計劃中所提出的填海範圍。

組織以2017年開展的新界東北發展計劃為例，時值上一次空氣質素指標檢討，指政府為確保項目可通過環評，遂發出豁免條款，令該項目只需要通過異常寬鬆的1987年空氣質素指標，擔心日後政府若落實「明日大嶼」計劃，涉填海地區恰好是2025年香港空氣最污染的地區，環評為求確保基建項目順利進行，不惜「削足適履」訂立一個比較寬鬆的空氣質素指標，最終違反「健康優先」原則，強行通過基建項目。