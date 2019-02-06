被控闖美軍基地偷拍敏感軍事設施　中國交換生認罪判囚1年

20歲中國男子趙乾利（Zhao Qianli）去年在美被控違法拍攝佛羅里達島礁的敏感軍事設施，他於近日認罪後，周二（5日）被聯邦法官判處1年監禁。 他的律師商宏偉（Hongwei Shang）則重申趙乾利不是間諜，而是中國中北大學（North University of China）暑期赴美短期交換的學生。不過，趙乾利此前被捕時，曾自稱「只是洗盤子的」。

趙乾利被控去年9月26日擅闖佛州島礁的海軍航空站，持相機和手機非法拍攝基地禁區內的建築物及天線塔台。（孟洛郡警局照片）

美聯社報道，有關當局表示，趙乾利去年9月進入佛羅里達西礁島（Key West）海軍航空站有明顯標誌的禁區內，持佳能（Canon EOS）相機及摩托羅拉（Motorola）手機非法拍攝基地禁區內的建築物及天線塔台。當局指出，趙乾利認罪但無悔意，或是一名間諜。

趙乾利的律師商宏偉則堅稱，趙只是一名中國中北大學的交換學生，赴美研習音樂學，當時是在附近觀光時誤闖基地。惟檢方表示，其手機與相機內都只有基地照片，並無西島知名旅遊景點的照片；聯邦調查局（FBI）調查亦指，多名目擊者作證曾看到趙乾利沿基地圍牆行走。

20歲的趙乾利去年持合法簽證赴美參加夏季交換課程，他隨後飛往邁阿密，但不是去看海明威故居等景點，而是直奔西礁島的軍事基地拍照，當即被警察逮捕，他被捕時簽證已過期一個月。

公開資料顯示，趙乾利就讀的中北大學位於山西太原，由國家國防科技工業局與山西省政府共建，前身是1941年由八路軍創辦的太行工業學校。學校設有多個國防科技重點實驗室和研究應用中心，並負責研製「神舟一號」到「神舟七號」載人飛船的黑盒，以及「嫦娥一號」探月衛星的星箭分離衝擊傳感器等。

（綜合報道）