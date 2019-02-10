紅黃藍教育或更改中英文名字　旗下分園曾涉虐童事件

2月5日，「紅黃藍教育」在其官網宣布，落實收購一間位於新加坡的私立兒童教育集團70%股權，收購價格為1.25億元人民幣，將以現金方式支付。紅黃藍未在公告中披露收購對象的名稱。 同時，紅黃藍打算將其英文名稱RYB Education更名為GEH Education，但未正式披露是否會變更公司中文名稱。

北京紅黃藍新天地幼稚園涉虐待、猥褻兒童風波。多名家長在孩子身上發現針眼。（網上圖片 / 新京報）

紅黃藍教育過去牽涉多宗虐童事件。例如2017年，其北京朝陽區新天地分園醜聞曝光，有幼童被教師針拮、餵食成份不明藥片等，引起社會嘩然。涉事女教師劉亞男涉嫌虐待被看護人，被判處有期徒刑1年6個月。

中文名稱變更待股東大會決議

據《澎湃新聞》2月10日報道，紅黃藍相關人士透露，這是一次正常的收購計劃，與公司發展戰略相適應，中文名稱是否變更需要等股東大會決議。

紅黃藍官網顯示，紅黃藍教育（RYB Education）及其前身創建於1998年，目前紅黃藍擁有近1300家親子園和近500家幼稚園，為0至6歲嬰幼兒和家庭提供學前教育指導與服務。2017年9月27日，紅黃藍在美國紐約證券交易所掛牌上市。

內地幼稚園新規下業務受影響

報道指，此次紅黃藍將業務拓展至海外，還與內地幼稚園新規有關。

去年11月起，當局規定民辦園一律不准單獨或作為一部分資產打包上市。上市公司不得通過股票市場融資，投資牟利幼稚園，不得通過發行股份或支付現金等方式，購買牟利幼稚園資產。不過，對於已經上市的民辦幼稚園資產如何處置，目前還不得而知，而在新規發布當晚，紅黃藍股價暴跌50%。

今年1月，當局公布「不得辦成營利性幼稚園」的規定，小區配套幼稚園從牟利民辦園，轉向非牟利民辦園。由於紅黃藍以以幼稚園運營和加盟業務為主，新規下其收費須按政府定價或接受政府指導價，業務因此大受影響。