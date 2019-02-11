中國留學生菲律賓搭地鐵被拒入閘　向警官潑豆腐花最高囚4年

菲律賓一名中國女留學生9日（上周六）在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生竟情緒失控將豆腐花潑到對方身上。 菲律賓警方已正式向涉事女子提出多項控告，若「襲警」罪名成立，該女子將面臨4個月到4年的有期徒刑。此外，菲律賓移民局目前也正考慮將該女子驅逐出境。

菲律賓一名中國女留學生在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生情緒失控將豆腐花潑到對方身上。（Facebook）

菲律賓警方11日（周一）在一份聲明中說，現年23歲的中國籍女子張佳樂（Jiale Zhang，譯音），已於昨晚被控「襲警」、「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。據知張女現於馬卡蒂市（Makati）一所時尚學院就讀。

大馬尼拉地區目前因反恐考量，禁止乘客攜帶液態物品進地鐵站，包括飲料、香水、消毒酒精等。豆腐花因有糖漿，加上是半液態食品，同樣被禁止攜入地鐵站。報道稱當日張佳樂攜帶豆腐花進入地鐵站時，被負責安檢的警官攔截，並要求她先吃掉豆腐花。但她不服從，並將豆腐花潑向警官。

菲國副總統開腔抨擊張女做法

這宗事件在菲律賓登上多家媒體的頭版，社交網站的指責聲浪也排山倒海而來，菲律賓副總統羅夫雷多（Leni Robredo）抨擊張女的作法是「對所有菲律賓人的侮辱」。

此外，張女試圖尋求與涉事警官和解，但遭拒絕。如果「襲警」罪名成立，她將面臨4個月到4年的有期徒刑。菲律賓移民局目前也正考慮把張女列為「不受歡迎外僑」，有可能將她驅逐出境。

（綜合報道）