【流浪地球】中國外交部加持？　華春瑩建議外媒記者「去看一下」

國產科幻電影《流浪地球》上映至第9天，票房已超越26億元人民幣，成為賀歲檔票房神話。就連中國外交部發言人華春瑩，今日（13日）都在例行記者會上推薦該電影。

《流浪地球》成為賀歲檔票房神話，有內地影評網站分析其最終有望突破50億人民幣票房，甚至挑戰《戰狼2》的中國票房記錄。（資料圖片）

華春瑩在今日的外交部例行記者會上，被外媒記者問及張藝謀新片《一秒鐘》無法在柏林國際電影節放映的問題。她回應稱，這應該詢問相關主管部門，同時補充道：「我知道現在大火的電影是《流浪地球》，不知道你看過沒，建議你去看一下。」

《流浪地球》成為賀歲檔票房神話，有內地影評網站分析其最終有望突破50億人民幣票房，甚至挑戰《戰狼2》的中國票房記錄。就連官媒《人民日報》、《經濟日報》等亦相繼刊文「加持」，稱其以「中國視角講述人類命運故事，展現國家綜合實力」。

《一秒鐘》臨時撤出柏林影展

另一方面，張藝謀新片《一秒鐘》「因技術原因」突然撤出本屆柏林影展。資料顯示，《一秒鐘》是張藝謀2019 年的最新作品，講述一名在文化大革命時期逃出勞改營的囚犯，在物質、精神匱乏的年代對電影產生好奇與熱情。有指影片因題材敏感而被撤銷，但官方並未承認。

據《德國之聲》報道，曾國祥執導電影《少年的你》亦在柏林電影節開幕3天前撤出。報道稱，《少年的你》的劇情不符合中國影視審查機構的要求。雖然影片本身是陸港合拍片，但按照國際規定，在這樣的情況下，相關規定將按照中國標準執行。