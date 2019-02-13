【流浪地球】電影評分下跌遭質疑　豆瓣App惹眾怒被影迷惡意負評

國產科幻電影《流浪地球》上映至第9天，票房已超越26億元（人民幣，下同），惟票房持續走高之際，網民對其評價卻分化嚴重：有人奉為神作，也有人貶至一文不值。 惟電影的豆瓣評分從高達8.5分跌至目前7.9分後，陸續有人爆料「高讚好評被收買改為差評」的事件，引起《流浪地球》一眾影迷不滿，紛紛湧入Apple App Store及Android平台的應用程式商店給「豆瓣App」打出一星負評。

豆瓣App在Android平台的應用程式商店一度降到1.5分。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，豆瓣App在App Store評分已跌至4.7分，分數下降尚不明顯，但最新評論大部分都是一星負評。而在Android平台，一時間大量湧入的差評讓豆瓣App的評分一度下降到1.5分。

有不少網民在打分後也留言表達不滿：「長期縱容水軍肆意評分，你（豆瓣）已經失去了公信力」、「沒有意義的一個App」、「現在對豆瓣真是好失望，好電影可以被評爛，那我祝豆瓣早點腐爛。」另外還有人聲稱已經開始卸載豆瓣App。

多位影評人被私訊要求將《流浪地球》評星改為最低的1星，事成後會給予報酬。（微博）

此前有報道稱，多位影評人在網上爆料，最近在豆瓣上被人私訊要求「流浪地球一切好評評論改成一星」，更許諾事成後會給予1000元的「負評費」。其後就有網民發現，部分擁有數以萬計「Like」的5星影評，被修改為1星後，原有的「Like」不會改變或消失，結果1星評論就因為「Like」數目較多而獲排名較前。網民因此質疑《流浪地球》是被惡意「負評」，同時批評豆瓣的機制有漏洞。

對此，豆瓣在12日接連發出三條相關說明回應，先是表示「評分大幅修改屬於非正常評分，不會計入總分」；其後再發聲稱，不存在傳言中「高讚好評被收買改為差評」的情況；接著又發布了一個《豆瓣社區氛圍維護情況》，稱經調查，被舉報的涉嫌收買用戶修改評分的帳號，其行為均為惡作劇。豆瓣並承認，有一篇4星影評被改修為1星，但目前已經被刪除，另頭500篇「Like」數目較多的影評中，有4篇被「跨星」修改。

（綜合報道）