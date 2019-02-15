【一點都不能少】新聞出版署及海關等四部委聯手整治「問題地圖」

近年來不少外國企業曾因中國地圖惹上是非，被定性為「問題地圖」，一般是錯繪國界線或漏繪重要島嶼。 美國品牌GAP去年的一款T恤，遺漏多個包括台灣、藏南、南海諸島等多個具爭議性的地區，引起內地網民不滿：日本無印良品（MUJI）前年在重慶分店開幕時，所印製的地圖目錄冊中除了漏印中國主張擁有主權的重要島嶼外，更用不同顏色區分海南島和大陸，被中國國家測繪地理信息局批評「嚴重損害了國家主權和利益」。 據內媒《法制網》15日報道，為了禁止「問題地圖」出現，自然資源部、新聞出版署、海關總署以及「掃黃打非」辦公室決定聯手整治「問題地圖」。

問題地圖大多因為錯繪中國國界線而被查。圖為南海。（資料圖片）

四部門：「問題地圖」干擾政府立場

據介紹，近期，海關在查驗進出口地圖產品中發現，部分地圖產品存在錯繪中國國界線、漏繪重要島嶼等嚴重問題；同時，在2017年全覆蓋排查整治「問題地圖」專項行動中，也發現部分單位的進出口地圖產品未依法履行地圖審核程式，相關地圖產品存在嚴重問題。

報道指，承印境外印刷品和進出口產品中如出現「問題地圖」，將會給國際社會對中國國家版圖及政府立場的認知帶來干擾和混亂，甚至被別有用心者利用和炒作，嚴重損害國家利益和政府形象。

正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵。地圖是國家版圖的主要表現形式，直觀反映國家的主權範圍，體現國家的政治主張，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性和嚴格的法定性。 《關於加強有關承印、進出口經營單位地圖管理工作的通知》

《關於加強有關承印、進出口經營單位地圖管理工作的通知》（以下簡稱《通知》）指出，各地、各有關單位要本着對國家主權、安全和利益高度負責的精神，切實做好地圖進出口管理工作，避免「問題地圖」的產生；要求有關地圖承印和進出口的經營單位要嚴格遵照法律法規，依法展開地圖經營活動。

去年，有內地網民控訴GAP的一款T恤上，印製的中國地圖漏印台灣、藏南、阿克賽欽、南海諸島等地區。（網絡圖片）

對疑似「問題地圖」100%開箱查驗

《通知》還提出，「承印屬於出版物的地圖的印刷企業必須具有出版物印刷資質，印刷前必須驗證並收存印刷委託書，並報省級新聞出版主管部門備案」。地圖承印單位接受委託印刷境外涉及地圖的出版物，應持有關著作權的合法證明檔並經省級新聞出版主管部門批准；接受境外委託印刷其他涉及地圖的產品，應事先向當地新聞出版主管部門備案。

《通知》強調，會加大對未取得許可擅自從事地圖印刷經營活動、進出口地圖產品未取得地圖審核批准檔等行為執法檢查力度。海關要在郵件、速遞管道對疑似「問題地圖」產品實施100%開箱查驗。