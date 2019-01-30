白宮談制裁委內瑞拉展示世界地圖　中國領土缺少台灣

委內瑞拉政變近期引起國際社會關注，美國白宮當地時間28日舉行記者會，說明對委內瑞拉實施經濟的制裁時，卻被網民發現會上兩幅世界地圖上，中國大陸及台灣分別顯示為不同的顏色，有台灣網民表示：「對岸的玻璃心又碎了。」

有眼尖的台灣網民發現，地圖上的台灣未有隨中國大陸被標成紅色。（美聯社）

網民：連海南島都被畫上紅色，故意漏了台灣

隨着委內瑞拉政變持續不斷，國際社會亦分成支持委國總統馬杜羅或臨時總統瓜伊多兩大派。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、美國財長財長姆努欽（Steven Mnuchin）當地時間周一（28日）在白宮宣布，向委內瑞拉國營石油公司PDVSA實施制裁。

而在記者會上，白宮亦設置了兩幅世界地圖，標明了支持委國總統馬杜羅或臨時總統瓜伊多的國家，當中，中國、俄羅斯等支持馬杜羅的國家被標為紅色，美國、澳洲等支持瓜伊多的則被標為藍色，其餘中立的國家則被標為白色。

不過，有眼尖的台灣網民發現，地圖上的台灣未有隨中國大陸被標成紅色，而是被標上了代表中立的白色，更有網民認為：「連海南島這麼小都畫得上紅色，故意漏了台灣」，還反諷「超悲慟」、「美國趁機表述對台灣的立場」。

委內瑞拉政變近期引起國際社會關注，美國白宮當地時間28日舉行記者會，說明對委內瑞拉實施經濟的制裁。（視覺中國）

陸方屢為台灣表述方式對外施壓

事實上，美國知名服飾品牌Gap去年5月旗下一款中國大陸地圖T恤，就因未有將台灣、南海以及藏南納入版圖，而被微博網友揚言抵制。GAP事後須緊急發布聲明道歉滅火，宣布將產品下架銷毀。國台辦發言人安峰山當時表示：「在華經營的外國企業，應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國的法律，尊重中國人民的民族感情。這是他們在這裡的最基本的遵循。」

中國大陸去年向全球44家航空公司施壓，要求其官網不准把台灣標示為「國家」，44家航空公司全數屈服北京。中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等近日聯合發布的《網絡法治藍皮書》，內容檢討跨國企業如何標示台灣，點名2017年全球500強企業中，有66家外資企業單獨標示「台灣」，而非「中國台灣」，包括蘋果、NIKE、亞馬遜、西門子等都被點名，並警告會「依法懲處」。