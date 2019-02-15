【嫦娥四號】著陸點命名為「天河基地」　月球增加5個中國地名

中國國家航天局、中國科學院和國際天文學聯合會（IAU）周五（15日）聯合召開新聞發布會，宣布「嫦娥四號」著陸區相關命名，著陸點獲命名為「天河基地」，周圍附近呈三角形排列的三個環形坑則分別命名為「織女」、「河鼓」和「天津」。至於著陸點所在馮．卡門撞擊坑內的中央山峰，就會命名為「泰山」。

據了解，天河在中國古代是對銀河的一種別稱，且又可隱喻為「開創天之先河」，與嫦娥四號成功降落在月背面，實現人類探測器首次在月背著陸及巡視勘察的「歷史上的先河」相契合。根據IAU的命名慣例，著陸點名稱需要前綴一個拉丁詞語「Statio」，故天河基地的英文會是「Statio Tianhe」，與美國阿波羅11號的靜海基地（Statio Tranquillitatis）相同。

織女坑。（微博）

河鼓坑。（微博）

天津坑。（微博）

此外，織女、河鼓和天津均為中國古代天文星圖「三垣四象二十八宿」中的星官，織女和河鼓是「牛宿」，天津是「女宿」。該三個星官分別位於現代星座劃分的天琴座、天鷹座和天鵝座，三個星座中最光亮的恒星分別是織女一（俗稱織女星）、河鼓二（俗稱牛郎星）和天津四，是著名的「夏季大三角」。

月背上的泰山。（微博）

具體而言，天津寓意為「銀河渡口，跨越銀河的橋梁」，在中國古代神話傳說中是護送牛郎織女見面的仙女。天河、織女、河鼓和天津與中繼星「鵲橋」名稱相呼應，組成高度關聯、內涵豐富、情節完整的名稱體系。

至於「泰山」是以中國國「五嶽」之首山東省境內的泰山而命名，位於嫦娥四號著陸點西北方向約46公里處，海拔高度為負4305米。泰山是中國首次獲得的山類月球地理名稱自主命名，亦是自1985年後的33年間，IAU再一次批准命名為「山」月球地理名稱。

（人民日報）