華留學生抵制加國大學涉藏疆獨人士　駐加使館：支持正義愛國行動

中加關係因連串外交糾紛急轉直下之際，加拿大校園近期也接連爆發中國留學生抗議涉「藏獨」及「新疆分裂勢力」的風波。對此，中國駐加拿大大使館16日發布消息回應稱，支持中國留學生的正義和愛國行動。

多倫多大學士嘉堡分校（University of Toronto Scarborough）選出支持「藏獨」的學生會新會長拉莫，引起部分中國留學生連署抵制。圖為拉莫此前在街道訴求的照片。（Facebook）

據外媒報道，加拿大多倫多大學士嘉堡分校（University of Toronto Scarborough）日前選出「支持藏獨」的學生會會長，引發部分中國海外留學生抵制。此外，維吾爾族人權人士托度希（Rukiye Turdush）在加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）出席「新疆再教育營」講座期間，也遭到該校的中國留學生踩場抗議。

中國駐加使館表示，已注意到兩所大學近期發生的事件。關於西藏和新疆的問題涉及中國的主權和領土完整，涉及中國的核心利益。中國政府依法保護西藏和新疆各族人民的宗教信仰自由和各項權利。堅決反對任何國家、任何人以任何方式為新疆分裂勢力、「藏獨」反華分裂活動提供支持和便利。

中國駐加拿大大使館16日發布消息回應稱，支持中國留學生的正義和愛國行動。（網站截圖）

使館稱，儘管兩起事件與中國駐加使領館無關，但使館堅決支持中國留學生的正義和愛國行動。又指「加拿大是多元化的國家，奉行言論自由，既然允許新疆分裂勢力和『藏獨』分子有言論自由，也應該允許其反對者享有言論自由。」

使館最後強調，反對有人借上述事件對中國政府無端指責，煽動反華情緒。希望加民眾正確看待有關事件，不被錯誤信息所誤導。

（中國駐加拿大使館網站）